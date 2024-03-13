Пранкеры от лица Порошенко выудили из польских инструкторов всю правду о наемниках на Украине

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sgt. John Schoebel; 5-tv.ru

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Что удалось узнать Вовану и Лексусу?

То, что иностранные наемники с первых дней уже были на Украине, подтвердили и двое инструкторов из Польши. Пранкеры Вован и Лексус позвонили им от имени Петра Порошенко, который якобы набирает собственную частную армию.

«Я готовил бойцов 73-го центра морских операций в Очакове. Я был боевым водолазом. Мы готовили ребят из подразделения морских пехотинцев, подразделение морских спецопераций. Но я был первым с польской стороны, кто проводил инструктаж. Я знаю, что много стран участвовало в подготовке этих ребят. Когда я был на курсе в европейской академии, там был один парень из Шотландии, он прямо сейчас воюет на Украине, он молод, он немного сумасшедший. Когда я с ним болтал, он прямо хотел этого», — сказал польский офицер Майкл Киермач.

Польский офицер, также, признался, что готов отправлять в бой молодых украинцев, но не желает сражаться сам, поскольку это слишком опасно.