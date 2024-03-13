Путин вспомнил о разговоре с Ельциным про выдвижение в президенты: «Не готов»

Фото: Величкин Сергей, Родионов Владимир / ТАСС

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Это решение было связано не со страхом, а с масштабом накопившихся проблем.

Президент России Владимир Путин вспомнил, как 25 лет назад уходящий с поста главы государства Борис Ельцин предложил ему баллотироваться в лидеры страны. Однако тот сказал, что не готов. Об этом заявил сам Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

«Это как янки при дворе короля Артура или еще что-нибудь в этом роде. Невозможно ответить на этот вопрос, потому что вопрос был задан в то время, в том контексте историческом и экономическом, в котором находилась страна, в том внутриполитическом положении с точки зрения внутренней безопасности. И вот все вот это вместе побудило меня к тому ответу, который я дал: „Я к этому не готов“», — сказал он.

Такое решение связано не со страхом, продолжил Путин, а с огромным масштабом задач и постоянно растущим количеством проблем. Он не был готов решать их, и говорил: «Не дай бог еще хуже сделаю». Причем сейчас он не поменял бы свое решение, если бы мог вернуться в то время.

В дальнейшем Ельцин поднимал еще эту тему, а также отмечал, что является «человеком опытным» и знает, «что делает». По словам Путина, уже на посту президента дело пошло иначе. Главное — понимать и решать эти задачи в сферах экономики, безопасности, финансах — «да во всем».

Большое интервью Владимира Путина российскому журналисту Дмитрию Киселеву было опубликовано сегодня, 13 марта, в 10:00. Президент ответил на самые животрепещущие вопросы и прокомментировал общую обстановку в мире.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал самым мощным оружием России преданность людей Родине. Глава государства отметил, что Запад в своем давлении на РФ не учел этот факт и поэтому не достиг успеха.