Главный акцент: стилист рассказала о самых модных сумках этой весны

Стилист Манукова: самым трендовым цветом для сумки в 2024 году будет красный

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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В 2024 году можно не бояться экспериментировать с яркими аксессуарами.

Сумка — это не только удобный элемент гардероба, но еще и способ самовыражения. Безусловно, она должна быть функциональной и отвечать вашим запросам. О самых модных моделях сумок, рассказала в беседе с изданием Газета.ру стилист Юлия Манукова.

Тренд «тихая роскошь» все еще занимает важное место в коллекциях весна-лето 2024. Однако многие дизайнеры отдают предпочтение ярким аксессуарам, в которых нет даже намека на скромность.

В этом сезоне особенно актуальны клатчи-конверты. А самым модным цветом для сумки станет красный. Эксперт советует выбирать аксессуары в его оттенках. Сумки-корзины уже давно не свежая идея, отметила Манукова, но, тем не менее, на подиумах они стали появляться все чаще.

«Это и привычные корзинки, и словно связанные мешки с веревочной текстурой. Редакторы и стилисты рекомендуют носить такие с офисной одеждой или лаконичной униформой: джинсы и белая рубашка», — рассказала эксперт.

Также популярность набирают сумки с карманами, напоминающие брюки-карго, миниатюрные сумочки, и модели на толстых цепочках. Из прошлого сезона возвращаются круглые сумки. Любители объемных сумок, куда может поместиться все, что угодно, могут быть спокойны — из-за своей практичности аксессуар все еще остается модным.

Ранее 5-tv.ru писал о главных цветах весеннего сезона.