Весенняя хандра: что делать, если «накрыло» и не отпускает

Фото: www.globallookpress.com / Michael Bihlmayer via www.imago-

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Часто с наступлением теплой погоды люди погружаются в грустные мысли из-за невозможности отдохнуть и насладиться моментом. Есть ли способ начать дышать полной грудью?

За окном весна, а на душе перепад эмоций — просто печаль, сильная хандра, даже депрессия? Из-за чего это происходит, и как быстро изменить ситуацию — давайте подробно разбираться.

Весенняя хандра — что это?

В течение года есть два периода, когда человек может чувствовать «блюзовое» настроение, хандру или даже депрессию — это поздняя осень и ранняя весна. Хотя и вся зима может быть отнесена к периоду «блюза в душе». Такие явления смены настроения связаны, в первую очередь, с колебаниями гормонов в ответ на изменение температуры воздуха, времени светового дня, яркость и тепло солнца и изменение сезонных продуктов питания.

Сезонной хандре подвержены далеко не все, но сейчас, в связи с пандемией, таких людей гораздо больше. В группы риска входят женщины и мужчины, которые спят менее 7 часов и поздно ложатся (после 23 часов), люди с избыточным или недостаточным весом, с вредными привычками и те, кто предпочитают вредное питание (например, фастфуд или сладости). Особая группа — пожилые люди и женщины в период менопаузы.

Почему часто меняется настроение

Дефицит витамина D после зимы

Это основной «солнечный» витамин, поэтому следует принимать его зимой, предварительно согласовав с врачом, например, с терапевтом.

Изменения синтеза гормонов щитовидной железы под влиянием смены температуры

www.globallookpress.com / Ingram Images

Эта железа дает человеку заряд бодрости и оптимизма. Снижение ее гормонов ведет к хандре. Чтобы этого избежать, имеет смысл употреблять продукты, содержащие йод (морепродукты), селен (морепродукты, фисташки, чеснок), витамин А (морковь, тыква, брокколи, персики), Е (шпинат, орехи, авокадо) и другие или принимать их в виде добавок к пище.

Дефицит витамина С

Он также часто развивается зимой из-за недостатка его в питании. Витамин С — это витамин «солнечных» фруктов и ягод, например, шиповника. Он отвечает за иммунитет, при снижении которого в межсезонье появляются простуды, а, следовательно, изменения настроения. Поэтому в начале весны лучше разнообразить свой рацион витамином С — он содержится, например, в цитрусовых, картофеле, помидорах, облепихе, сладком перце и многом другом.

Нарушение баланса гормона мелатонина в связи с изменением светового дня

www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Чтобы избежать этой проблемы, необходимо соблюдать режим сна — ложиться до 23 часов, убрав все гаджеты и приняв расслабляющий душ или ванну с магниевой солью.

Нарушение баланса гормона кортизола

Это основной гормон стресса. Его усиленное влияние может быть связано со многими причинами, которые приводят к весенней хандре:

Например, с тусклым серым пейзажем ранней весны. Чтобы ощутить краски жизни и приближение лета, можно ярко одеваться, есть яркую еду (фрукты, овощи) и использовать дома предметы интерьера ярких цветов.

Многие могут хандрить из-за выхода из зоны комфорта и боязни перемен. Это связано с погодными изменениями. Обрати внимание на высокое содержание в питании аминокислоты триптофана — из нее синтезируется такой важный эндорфин, гормон счастья как и серотонин, который снизит уровень стресса.

Баланс кортизола может нарушаться из-за колебаний атмосферного давления ранней весной. Это влияет на сосуды, обостряет сосудистые болезни, головные и суставные боли, что безусловно портит настроение. Нивелировать влияние давления могут помочь магний и витамины группы В в еде (например, в яйцах, печени или моллюсках) или в добавках.

Низкая физическая активность

www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

Плохое настроение и стресс могут быть также вызваны низкой физической активностью зимой, что приводит к утрате некоторых гормонов и эндорфинов, отвечающих за настроение. Не переставай заниматься любым видом спорта, чтобы поддерживать себя в физическом и моральном тонусе.

Высокая солнечная активность

Весной повышается солнечная активность («вспышки на Солнце»). Это приводит к изменениям тонуса сосудов, головным болям и недомоганию. Снизить эту чувствительность поможет прием нутрицевтиков (витамина С, E, коры белой ивы и прочего).

Снижение эстрогенов

Снижение активности и весенняя хандра могут быть связаны с возрастным снижением эстрогенов и их эффектами на сосуды. Женщины более чувствительны к весенне-осенним колебаниям, поскольку вся гормональная система тесно связана между собой. В таких случаях рекомендуется принимать фитоэстрогены на основе лигнанов, которые обладают эстрогеноподобным эффектом и расслабляют сосуды.

Радоваться весне можно и нужно. А если вдруг ты подверглась хандре, то здоровый образ жизни, правильное питание, сон и грамотный подбор добавок и нутриентов может облегчить состояние или вообще избавить от плохого настроения.

Мнение психологов. Весенняя хандра

Понятия «весеннее обострение» в официальных документах не существует. В медицинских справочниках этого термина нет, рассказали Москве 24 опрошенные эксперты. Директор Центра практической психологии Сергей Ключников объясняет это тем, что «весеннее обострение» не является болезнью.

«Это пограничное состояние, которое провоцируется внешними факторами: долгими зимами, авитаминозом, климатическими изменениями. Причем оно имеет сезонный характер», — рассказал Ключников.

Социальный психолог Наиля Бирарова добавляет, что на «весеннее обострение» серьезно влияет и изменение гормонального фона человека с наступлением тепла.

«Зимой организм выделяет в основном кортизол, он отвечает за стрессоустойчивость и двигательную активность. Как только наступает весна, его становится все меньше, а солнца — все больше», — рассказала эксперт.

«У нас начинают выделяться гормоны, которые отвечают за состояние радости и счастья. Все это говорит о том, что наши перепады настроения происходят из-за изменения гормонального фона и перемены погоды», — подчеркнула социальный психолог Наиля Бирарова.

Поэтому весной рекомендуется принимать витамины группы D, кальций, магний, советует Бирарова. Это позволит сгладить ситуацию с перепадами настроения.

Группа риска

В основном «весеннее обострение» присуще людям в возрастных категорий 25+ и 35+, предупреждает социальный психолог Наиля Бирарова. При этом чем взрослее человек, тем проще он адаптируется к истощенному состоянию своего организма после зимы.

Предрасположенность к «весеннему обострению» зависит и от психологической устойчивости, подчеркнул Ключников.

«Вспомните героя Моргунова в „Кавказской пленнице“, когда ему по сюжету ставят укол. Его поведение в этот момент и есть проявление психологической стабильности. Такие люди менее зависимы от сезонных факторов. Если человек эмоционально неустойчив, внушаем, чувствителен, то риск „весеннего обострения“, у него гораздо выше», — привел пример эксперт.

«Отчасти это состояние связано и с нашей нервной системой. Холерики и меланхолики более подвержены „весеннему обострению“, чем сангвиники или флегматики», — подчеркнул директор Центра практической психологии Сергей Ключников.

С учетом психологического стресса, который мир испытал в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом, Ключников не исключил, что этой весной людей с «весенним обострением» может стать больше. Это связано с тем, что в условиях долгих ограничений желание совершать те или иные необдуманные поступки у человека гораздо выше.

Перенастроить себя

www.globallookpress.com / Jenny Norquist

Иногда человек принимает «весеннее обострение» за депрессию, которую лечат медикаментозным способом, подчеркнула социальный психолог. Чаще всего это присуще людям с незрелой психикой.

«Если есть уровень повышенной тревожности, постоянные навязчивые мысли, человек вдруг списывает это на депрессию. Потому что он не подкован психологически и не понимает, что с ним происходит. А когда человек более-менее подкован и устойчив, конечно, он поймет, что перемена в его настроении связана с прыжком гормонов», — объясняет эксперт.

Побороть состояние «весеннего обострения» можно с помощью простых советов, говорит собеседница Москвы 24. В первую очередь весной нужно как можно чаще находиться на солнце. Так организм получает недостающий витамин D.

«В такой ситуации очень помогает и арт-терапия. Это танцы, пение, рисование. Это очень наполняет энергией и вдохновляет человека. Самое главное, фокус смещается с тревожных мыслей на творчество для души. Тогда у нас нет времени переживать и погружаться в беспокойство», — отметила социальный психолог Наиля Бирарова.

Еще одна полезная техника связана с дыханием. Во время прогулки после каждых четырех шагов необходимо совершать определенное действие, комментирует социальный психолог. После первых четырех шагов следует сделать вдох, затем на четыре шага пауза, еще на четыре шага — выдох, еще на четыре — снова пауза. Так можно помочь нашему мозгу отвлечься от тревожных мыслей, добавила собеседница Москвы 24.

Противостоять весеннему обострению можно, если избегать рискованных поступков, перенапряжения, контактов с негативно настроенными людьми, говорит Ключников. Кроме того, важно заниматься психической саморегуляцией и воспитанием эмоциональной устойчивости. Если человек чувствует, что самостоятельно не справляется с проблемой, лучше обратиться за помощью к специалисту, резюмировал директор Центра практической психологии.