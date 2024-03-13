Вы станете счастливее: почему важно научиться говорить «нет»

Фото: www.globallookpress.com / daniel vineyard

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В попытке угодить всем окружающим можно серьезно навредить собственному психоэмоциональному состоянию. Как перестать быть «удобным» человеком?

Кто такой «удобный» человек? Это тот человек, который старается оправдать все ожидания окружающих. Такой человек будет скрывать свои настоящие, неудобные для многих, эмоции, будет отказываться от чего-то важного для себя в угоду другим. Он не будет проявлять себя, чтобы никому не мешать, а также будет плевать на свои личные границы ради других. Более того, такой человек готов бежать кого-то спасать и помогать всем во всем, даже если это идет вразрез с его собственными делами и истинными желаниями.

О том, как перестать быть таким человеком, сайт Газета.ру выяснил в разговоре с психологом Наталией Мишиной. Специалист посоветовала, прежде всего, научиться говорить «нет». По ее словам, это действительно может быть довольно сложно, но начать стоит с поиска разных причин для отказа. Пока вы не научитесь, так и будете по привычке продолжать браться за старое, предупреждает эксперт.

Также психолог предложила подумать о том, что человек, который просит у вас что-то, скорее всего, такой же взрослый человек, как и вы, поэтому стоит остановиться и подумать, смог ли бы этот человек сам постараться и решить эту проблему.

«Помните о том, что, когда вы берете на себя ответственность другого человека, вы лишаете его возможности научиться решать свои проблемы самостоятельно. <…> Задавайте себе вопросы «Насколько по десяти баллам этот человек может решить эту проблему самостоятельно?», «Чему он научится в будущем, если я сейчас скажу нет?» — объяснила психолог.

Кроме того, важно осознать, из-за чего возникло ваше стремление быть «удобным». По словам Наталии, чаще всего подобный паттерн появляется, когда человек уверен, что он будет нужен кому-то только пока он полезен. Также к возникновению проблемы приводит запрет на, так называемый, здоровый эгоизм и установки, которые образовались благодаря родителям еще в детстве.

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