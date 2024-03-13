Откуда ребенок? Евгений Петросян и Татьяна Брухунова внезапно снова стали родителями

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Супруги поделись радостной новостью с подписчиками. Пользователи Сети были удивлены.

В семье Евгения Петросяна и его жены Татьяны Брухуновой случилось пополнение — пара представила публике свою новорожденную дочь. О появлении ребенка Татьяна символично сообщила в свой день рождения: сегодня ей исполнилось 35 лет. Кроме того, сегодня также исполняется четыре года ее сыну Вагану.

Подписчики стали активно поздравлять семью с пополнением. Но для многих эта новость стала неожиданностью, ведь ранее пара нигде не упоминала о беременности. Более того, никто не видел супругу Петросяна беременной, а ведь она еще и активно ведет свой блог, где периодически показывает себя. Некоторых этот факт натолкнул на подозрения о том, что супруги воспользовались услугами суррогатной матери.

«Агенты ФСБ отдыхают по сравнению в вашей конспирацией»;

«Умеете вы удивлять»;

«Это кукла или сестричка Вагана?» — начали обсуждение комментаторы.

Татьяна не стала вдаваться в подробности и давать какие-либо комментарии в своем блоге, что еще больше интригует аудиторию и дает простор для самых разнообразных версий о появлении на свет малышки.

44 года разницы: история любви Брухуновой и Петросяна

Непримечательный внешне Евгений Петросян с юности привлекал женщин обаянием и чувством юмора. Артист эстрады 4 раза женился, столько же разводился, а затем и вовсе закрутил роман со своей помощницей Татьяной Брухуновой, которая младше на 44 года.

Знакомство

Прокофьев Вячеслав / ТАСС

В 2018 году пресса пестрела заголовками о разводе Петросяна с 4-й женой — артисткой Еленой Степаненко. Звездный брак длился чуть больше 30 лет. Впрочем, адвокат Сергей Жорин заявил, что супруги почти половину этого времени вместе не жили, сохраняя лишь видимость счастливой семьи.

Пока длился сложный бракоразводный процесс, Евгения поддерживала его помощница Татьяна Брухунова. Отношения у них были не только рабочие — пару несколько раз видели вдвоем в ресторане и на отдыхе в подмосковном пансионате. Общественность сразу повесила на 29-летнюю женщину ярлык разлучницы.

В декабре 2018 года Брухунова в эфире программы «Эксклюзив» подтвердила любовные отношения с юмористом. Помощница артиста отметила, что длятся они уже несколько лет. С супругой Еленой Степаненко, по словам Татьяны, Петросян не общается еще дольше, поэтому глупо говорить, что она увела знаменитость из семьи.

Знакомство Брухуновой и Петросяна случилось, когда Тане был 21 год. Девушка только-только окончила Московский университет культуры и искусства. Желание работать со звездами привело ее на стажировку в Театр эстрадных миниатюр, где и произошла знаменательная встреча.

Тогда народный артист РСФСР не обратил особого внимание на Татьяну. А вот его жена Елена Степаненко заметила стремление молоденькой практикантки находиться в звездной среде и доверила девушке администрирование своего сайта. Кроме того, Брухунова даже какое-то время жила в доме юмористов в качестве личного секретаря. Спустя год Евгений Ваганович взял Таню на работу помощницей.

История любви началась практически сразу. В 2011 году впервые заговорили о разладе в отношениях Петросяна и Степаненко, а виновницей их проблем называли Брухунову. Подогрел слухи о новой пассии артиста и гастрольный тур, в котором его сопровождала молодая помощница.

Кстати, на гастроли с юмористом Таня поехала по просьбе его супруги Елены (как бы иронично это не звучало). Гастроли сплотили Петросяна и Брухунову: несмотря на разницу в возрасте, между ними возникла симпатия и духовная близость.

Так, Степаненко сама того не осознавая поспособствовала зарождению отношений своего мужа с молодой любовницей.

«Спустя некоторое время его жена начала проявлять ревность, которую выражала довольно агрессивно», — рассказала Брухунова журналистам.

Впервые на публике с новой женой Петросян появился в начале 2019 году на премьере в театре «Табакерка». После этого на все мероприятия Татьяна и Евгений Ваганович приходили вместе. О свадьбе влюбленных известно немного. Яркого предложения, как и торжества, у них не было – 30-летняя невеста и 74-летний жених решили отпраздновать событие в кругу друзей и родных. Для Петросяна этот брак стал пятым, а для Брухуновой — первым.

Сын Ваган

Прокофьев Вячеслав / ТАСС

В марте 2020-го пара стала родителями, роды проходили в Дубае. О беременности Татьяны знали только самые близкие люди. Женщине удалось скрыть свое прекрасное положение до самых родов и даже после. О появлении сына Брухунова рассказала общественности только через полгода.

Пятая жена Петросяна написала в своем микроблоге:

«Я благодарна карантину. Никто и ничто меня не отвлекало от увлекательного знакомства с новым человеком. Я благодарна всем, кто заметив мои очень свободные платья не подал вида. Тем, кто смекнул, что фото в ленте годичной давности и на смену снимкам в рост пришли портреты «молочного» плана. Спасибо всем, кто догадался, но деликатно смолчал. Это было не самое простое для меня время, но, бесконечно счастливое!»

Неожиданная новость о рождении Вагана Евгеньевича застала подписчиков Брухуновой врасплох. Тут же посыпались версии о суррогатном материнстве, к которому могла прибегнуть пара. Новую жену Петросяна удивили и даже оскорбили подобные подозрения.

Татьяна сразу опровергла все слухи:

«Я слишком молода, чтобы пользоваться теми услугами, о которых вы говорите. После двух лет травли научилась скрывать все и даже больше».

Девушку неоднократно критиковали не только из-за отношений с «возрастным» Петросяном, но за ее «бабушкин» стиль в одежде. Татьяна любительница дорогих люксовых брендов, но, как считают некоторые модные эксперты, она абсолютно не умеет их сочетать. Все ее образы больше подходят пожилой женщине, а не молодой маме.

Брухунова старается не тратить на хейтеров ни силы, ни время. С сынишкой Ваганом супруги часто путешествуют и, можно сказать, наслаждаются жизнью молодых родителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Татьяна Брухунова необычно поздравила женщин с 8 Марта.