Боевики пытались атаковать шесть регионов России при помощи 58 беспилотников

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Больше всего БПЛА было уничтожено в небе над Воронежской областью.

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ночью и утром 13 марта пресекли попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать шесть регионов России с применением почти 60 беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, удалось перехватить и уничтожить 58 украинских дронов.

В частности, противник пытался атаковать Воронежскую область, выпустив 29 беспилотников, Белгородскую (11 БПЛА), Брянскую и Курскую (по восемь БПЛА). Еще по одному дрону уничтожили силы ПВО в небе над Ленинградской и Рязанской областями.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 30 беспилотников сбили за ночь в Воронежской области. По словам губернатора региона Александра Гусева, повреждения получили ряд социальных объектов. Кроме того, стало известно об атаке украинским дроном нефтезавода в Рязанской области.