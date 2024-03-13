Россиянам назвали ТОП-7 самых востребованных профессий в 2024 году

Специалисты по продажам будут крайне востребованы в 2024 году

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

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На кого нужно учиться, чтобы в будущем не было проблем с поиском работы?

Выбор профессии — это один из главных шагов в жизни человека. Конечно, специализацию всегда можно поменять, но как не ошибиться и сразу выбрать для себя востребованную? Об этом, рассказала изданию Lenta.ru президент ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова.

Специалист по подбору персонала

В 2024 году российский рынок может все еще испытывать дефицит кадров. Поэтому люди, которые способны подобрать персонал будут очень востребованы. Отделы по подбору кадров будут увеличиваться, а нагрузка на них сохранится прежней. Также увеличится потребность в HR-маркетологах. Это специалисты, которые с помощью маркетинговых инструментов могут расширить «воронку» кандидатов.

Специалисты по искусственному интеллекту

Люди, которые могут грамотно сформулировать задачу для искусственного интеллекта, крайне востребованы на рынке труда. Автоматизация в компаниях нужна для экономии на человеческих ресурсах. Вместо десяти работников выгоднее нанять двух. Конечно, при условии, что они будут правильно составлять запросы для ИИ.

Аналитики

Бизнес-аналитики необходимы для повышения производительности труда. Представители этой профессии имеют все необходимые инструменты, чтобы производить анализ внутренних процессов компании.

«Именно они могут подсказать, что можно оптимизировать, какие цепочки согласований сократить, а какие шаги пользователя упростить», — отметила эксперт.

Специалисты по продажам

«Эти специалисты важны компаниям и в спокойные, и в турбулентные времена. В кризисные периоды специалисты по продажам — те люди, без которых компания не сможет существовать», — рассказала Курбанова.

Главная задача любого бизнеса — деньги. А специалисты по продажам, как раз и приводят клиентов, на которых компании зарабатывают.

Инженеры и технологи

Деглобализация является основной причиной востребованности этих профессий. Многие производства развиваются внутри страны. Инженеры и технологи особенно нужны в машиностроении и самолетостроении.

Специалисты по слиянию и поглощению

«Необходимы люди, которые точно знают, как собрать два коллектива с противоположной корпоративной культурой в один. Например, нужно „поженить“ челябинских мужчин с завода и команду, которая много лет существовала в европейской культуре белоснежных улыбок», — поделилась Курбанова.

Топ-менеджеры

В современных реалиях есть масса сфер бизнеса, которые находятся в шатком состоянии. Как крупным, так и небольшим компаниям необходимы люди, которые смогут руководить всем процессом. Нужны работники, умеющие быстро адаптироваться к изменениям и будут стрессоустойчивыми.

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