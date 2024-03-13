«Просьба и требование»: Путин объяснил необходимость прогрессивного налогообложения

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Президент подчеркнул, что эту систему поддержат даже ярые сторонники плоской шкалы в прошлом. На какую категорию граждан она прежде всего будет направлена?

Президент России Владимир Путин допустил переход к системе прогрессивного налогообложения. Об этом он заявил в интервью журналистку Дмитрию Киселеву.

«Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать. И таким образом нужно построить эту систему, чтобы она действительно давала большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области», — отметил он.

Российские власти собираются снизить налоговое бремя, в том числе для многодетных семей, подчеркнул президент. Также есть намерения предпринять целый ряд шагов по данному направлению.

По словам Путина, даже ярые сторонники плоской шкалы в прошлом сегодня считают, что Россия созрела для избирательного налогообложения. Общество воспримет это совершенно нормально. Президент также высказался и о бизнесменах.

«Просят, чтобы мы определились с системой налогообложения, но не трогали ее больше, чтобы она была стабильной. Вот это самая главная просьба и требование со стороны бизнеса», — заявил Путин.

Данным вопросом правительство РФ и депутаты Госдумы должны заняться в ближайшее время и представить предложения.

В ходе выступления 29 февраля Путин заявил о запуске нового национального проекта «Семья». Президент призвал поддерживать многодетные семьи, поскольку нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни.

В рамках проекта в том числе предлагается продлить программу семейной ипотеки до 2030 года с сохранением основных базовых параметров. Это позволит миллионам семей в ближайшие шесть лет улучшить жилищные условия. Льготная ставка останется на уровне 6%.

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявляла 4 марта, что в 2024 году запустят лишь один из анонсированных Путиным нацпроектов. В частности, речь идет о «Молодежи России». Остальные же будут реализовываться в 2025-м.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство России начало менять шкалу НДФЛ и ставки налога на прибыль.