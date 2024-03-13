Запуск частной ракеты в Японии закончился аттракционом со взрывами и фейерверком

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Фото, видео: Reuters / KYODO; 5-tv.ru

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Иностранцы хотели попытать счастье в космосе, но вместо этого получили «сюрприз».

Запуск ракеты в Японии закончился взрывом. Частная компания хотела первой среди местных предприятий вывести спутник на орбиту.

Но ракета-носитель разлетелась на кусочки всего через несколько секунд после старта.

Горящие обломки упали и вызвали пожар на космодроме. Во время ЧП, к счастью, никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что запуск корабля многоразовой транспортной системы Starship закончился неудачей. Космический борт был разработан компанией SpaceX, которая принадлежит американскому миллиардеру Илону Маску. Трансляция запуска Starship велась на сайте компании.

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