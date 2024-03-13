В России хотят разрешить ремонт импортной техники без оригинальных запчастей

Фото, видео: Петров Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Это позволит избежать судов с компаниями, которые ушли с российского рынка.

Российский бизнес просит смягчить требования к ремонту импортной техники. Для этого нужно всего лишь отказаться от оригинальных запчастей.

Вот, что выяснили «Известия»: по текущему законодательству компании, которые своими силами чинят поврежденные компоненты, нарушают нормы об авторском праве. Даже если производитель ушел с российского рынка, а саму технику ввезли по параллельному импорту. Как раз для подобных случаев и хотят узаконить ремонт неоригинальными запчастями и без согласия производителя. Сейчас инициативу уже рассматривают в Парламенте.

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