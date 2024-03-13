Украинский беспилотник атаковал нефтезавод под Рязанью

Фото: Епанчинцев Евгений / ТАСС

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Что известно о случившемся?

Украинский беспилотник атаковал нефтезавод в Рязанской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Павел Малков.

«Рязанский нефтезавод подвергся атаке БПЛА. В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие», — написал он.

В настоящее время Малков находится на месте происшествия. Там сейчас также работают оперативные службы.

Минувшей ночью атаки беспилотников подверглась и Воронежская область. Опасность там еще сохраняется, и, по словам губернатора Александра Гусева, силами противовоздушной обороны (ПВО) уже удалось обнаружить и уничтожить более 30 вражеских дронов. Из-за атаки беспилотников повреждения получили частный дом и трансформаторная подстанция, а также магазин.

Ранее 5-tv.ru писал, что житель Брянской области подорвался на мине. По словам губернатора Александра Богомаза, мужчина зашел в запрещенную зону.