Собянин: Каждый второй москвич получил доступ к электронной медкарте

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В этом году заработал новый раздел «Мои госпитализации». Пациенты государственных стационаров впервые в мире получили возможность отслеживать информацию о ходе своего лечения в режиме онлайн.

Каждый второй москвич уже получил доступ к электронной медицинской карте. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«Сервис заработал для пациентов в январе 2020 года. Тогда горожане могли просмотреть в нем только протоколы осмотров врачей, результаты исследований и выписки из стационаров. За четыре года медкарта стала еще удобнее и информативнее. К примеру, в детской доступны сведения о прививках, справки о болезни, рекомендации по освобождению от посещения школы и многое другое. Взрослые могут вносить в сервисе показатели своего здоровья в специальный дневник, просматривать данные о больничных, найти направления на консультации, исследования и процедуры и записаться на них», — написал мэр Москвы.

Кроме того, в электронной медкарте есть раздел с данными о вызовах скорой медицинской помощи и электронные рецепты. При необходимости воспользоваться сервисом можно с помощью смартфона.

В этом году стал доступен новый раздел «Мои госпитализации». Пациенты государственных стационаров впервые в мире получили возможность отслеживать информацию о ходе своего лечения в режиме онлайн.