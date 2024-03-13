Путин рассказал о настоящей деятельности «Вагнера» и тех, кто им помогал

Фото: Река Александр / ТАСС

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Президент РФ отметил, в чем заключалось содействие российского оборонного ведомства.

Бойцы ЧВК «Вагнер» изначально занимались экономическими проектами в Сирийской Арабской Республике (САР) и только после этого распространили свою деятельность в странах Африки. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Киселеву рассказал президент РФ Владимир Путин.

Кроме того, глава государства отметил, что российское Минобороны действительно оказывало поддержку бойцам ЧВК. Но есть нюанс.

«Минобороны оказывало им (бойцам „Вагнера“. — Прим. ред.) поддержку, но только исходя из того, что это российская группа, не более того», — подчеркнул Путин.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по заверениям Путина, У границ Финляндии после вступления в НАТО появятся российские войска и системы поражения. Путин отметил, что у России были достаточно добрые и стабильные отношения с Швецией и Финляндией. Они больше выигрывали от того, что придерживаются нейтралитета. Но к сожалению, этой политики «соседи» больше не придерживаются.