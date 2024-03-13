Для фигуры не опасно: как есть блины и не поправляться

Диетолог Писарева: блины лучше есть с фруктами, а не со сметаной и медом

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Prososov

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Блины — это довольно калорийное блюдо. К тому же, оно не считается полезным. Но это только если приготовить их неправильно.

Как не отказываться от вкусных блинов, но при этом не набрать лишних килограммов? На этот вопрос ответила врач-диетолог Ирина Писарева, сообщает NEWS.ru.

По словам специалиста, вред фигуре наносят не сами блины, а их начинка. Многие люди добавляют мед, сметану, шоколад или икру, именно из-за них блюдо и получается в несколько раз калорийнее. Если вы переживаете из-за набора веса, то лучше откажитесь от сытных добавок.

Конечно, не стоит ограничивать себя слишком сильно, если вы хотите съесть пару блинов, то не отказывайте себе. Но перекусывайте блинчиками правильно.

«Даже если вы хотите позавтракать блинами, сначала лучше съесть кашу, например, или белковый продукт — яичницу или омлет, а после угоститься двумя-тремя блинчиками, не более», — объяснила Писарева.

Также лучше отказаться от сахара. Не добавляйте его при приготовлении. Лучше съешьте блины с фруктами или сиропом. Так блюдо получится сладким, но в то же время полезным. А еще не бойтесь добавлять сироп. Он, несмотря на сладость, является природным пробиотиком, полезным для кишечника, отметила диетолог.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как приготовить низкокалорийные блины.