Путин заявил о готовности России к конструктивным переговорам с Украиной

Фото: © РИА Новости / Генеральное консульство РФ в Стамбуле

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Он также подчеркнул, что их нельзя рассматривать как паузу для улучшения собственного арсенала.

Переговоры между Россией и Украиной должны проходить в конструктивной обстановке. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву.

«Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле», — цитирует главу государства РИА Новости.

Он также подчеркнул, что переговоры нельзя рассматривать как паузу для улучшения собственного арсенала. Прекращение огня — это момент свободного времени, однако каждый из оппонентов должен понять для себя свой дальнейший курс.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин счел интервенцией возможную отправку войск США в зону СВО.