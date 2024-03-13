Более трех тысяч человек пострадали в Иране при празднованиях на фестивале огня

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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При этом погибли 14 жителей.

Более трех тысяч человек получили травмы разной степени тяжести в ходе предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури в Иране. Число погибших, согласно данным агентства Mehr, достигло 14.

Бригады скорой помощи доставили в больницы 463 человека, 189 лишились конечностей, у 1070 повреждены глаза, 981 получили ожоги.

«До полуночи вторника общее число пострадавших в стране в ходе празднования Чахаршанбе-Сури достигло 3267 человек… Количество погибших по-прежнему составляет 14 человек», — говорится в материале.

Чахаршанбе-Сури — древний праздник огня в канун и Ноуруза, иранского Нового года, который наступит 21 марта. Традиционно он проходит в ночь на последнюю среду в году.

Жители страны отмечают в этот день приход весны и возрождение природы. Начинают с вечера — по одному из обычаев, люди разводят на улицах костры и прыгают через них, поют песни.

Это своеобразный обряд очищения, во время которого люди отдают огню свою бледность, болезни и проблемы, а взамен получают румянец, тепло и силы. Слово «среда» произносится как «чахаршанбе а «сури» означает «красный» — огненная среда.

Праздник отмечают все жители в независимости от религиозных взглядов. Главная опасность в том, что многие люди используют самодельную пиротехнику.