Путин заявил об отсутствии необходимости в применении ТЯО в рамках спецоперации

Фото: SERGEI ILNITSKY / ТАСС

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Такой потребности, говорит глава государства, никогда не было.

В ходе СВО никогда не возникала необходимость применять тактическое ядерное оружие (ТЯО). Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости.

«Зачем нам применять средства массового поражения? Необходимости не было такой никогда», — сказал он.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что в каком случае Россия может применить ядерное оружие.