Белые ночи не за горами: Петербург готовится к началу высокого туристического сезона

Фото, видео: Гынгазов Николай / ТАСС; 5-tv.ru

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Северную столицу посещают не только путешественники из России, но и иностранные туристы.

Петербург готовится к высокому туристическому сезону. В этом году город рассчитывает принять больше десяти миллионов человек. Это почти столько же, сколько было до начала ковидных ограничений.

Правда, если раньше основную массу составляли иностранцы, то теперь стало приезжать больше российских путешественников. Из-за этого даже пришлось скорректировать туристические маршруты. Что сегодня город готов предложить самым взыскательным гостям, и на приток туристов из каких стран рассчитывают власти — корреспондент «Известий» Анастасия Кувалдина подробнее.

Копия трона Николая II, соболиная мантия, старинные монеты, ордена, предметы быта и фотографии царской семьи — все это несколько лет назад очень привлекало европейских туристов.

«У нас такая атмосфера Санкт-Петербурга, и помимо проживания мы предоставляем культурно-исторические ценности, у нас проходят экскурсии, культурно-исторический центр находится, поэтому много было гостей, конечно же, чек был выше, чем сейчас», — рассказывает владелец гостевого дома Константин Трифонов.

Но сейчас номера не пустуют — приезжают гости со всей страны. Для них даже немного изменили меню. Например, добавили кашу на завтрак. Труднее перестраиваться под новый туристический поток экскурсоводам. Некоторым пришлось серьезно корректировать свои программы. Светлана больше 30 лет работала гидом-переводчиком, сейчас переучивается — наши туристы оказались более требовательными.

«Российский турист, как правило, проводит больше времени — от трех до пяти дней, бывает и восемь. И здесь интерес лежит уже в другой плоскости, здесь, в основном, историей интересуются. Приходится перестраиваться, уходить в учебники, смотреть лекции», — говорит экскурсовод Светлана Дементьева.

Зато, отмечает экскурсовод, стало проще попасть на популярные площадки, куда раньше билеты раскупались турфирмами для иностранцев. Перестраиваются под русскую аудиторию и сами музеи.

«Сегодня поток у нас возрос на 30%. Более, чем на 30%. Имеются в виду не только экскурсии, петербуржцы оч требовательны, поэтому мы предлагаем разные лекции, работает театр домашний юсуповский, и это как жители нашего города, так и гости, приезжающие со всех городов России», —рассказала научный консультант Юсуповского дворца Наталья Зайцева.

Особой популярностью стали пользоваться пятизвездочные отели: такого спроса на аренду люксовых номеров не было давно, отмечают в Международной академии туризма. Те, кто путешествует с семьей и детьми, чаще арендуют апартаменты, отмечают отельеры.

«Майские праздники по-немножку уже бронируются, но в большей степени, конечно, наши легендарные июньские белые ночи. Здесь уже глубина бронирования действительно вдохновляет, она уже, чего не было последние годы, за полгода идут бронирования. Поэтому мы, скрестив пальчики, ждем, что сезон будет хороший», — делится руководитель «Международной профессиональной академии туризма» и отельер Алена Енова.

Однако, закрывать сувенирные лавочки с матрешками и шапками-ушанками рано: в Петербурге сейчас строят планы по привлечению гостей.

«Обсуждали совместную программу продвижения за рубежом и те приоритетные страны, которые были определены в рамках разработанной только что Министерством экономического развития стратегии продвижения туристских возможностей России дружественных стран. Это большой Ближний восток, и мы уже видим отдачу в ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейн, Омане. Туристы из этих стран приезжают в Россию», — отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

Еще очень важный момент для увеличения турпотока — популяризация единой электронной визы. Ее оформляют быстро и удобно, но знают о такой возможности далеко не все иностранцы. В этом сезоне информационный пробел постараются заполнить. А для гостей из регионов России продумывают новые туристические маршруты, в которые будут входить не только классические дворцы и музеи, но и креативные пространства и знаковые места Петербурга и области.