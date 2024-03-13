Участники ВФМ посетили детский центр «Артек» в Крыму

Фото, видео: © РИА Новости / Тарас Литвиненко; 5-tv.ru

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Отдельным пунктом в культурной программе стали мероприятия ко Дню воссоединения полуострова с Россией.

Иностранные делегации, которые приехали на Всемирный фестиваль молодежи, отправились в большое путешествие по российским регионам. Сейчас гости из 20 стран находятся в Крыму.

Свои двери для них распахнул Международный детский центр «Артек». Отдельным пунктом в культурной программе стали мероприятия ко Дню воссоединения полуострова с Россией.

Гости присоединились к акции, посвященной борьбе с нацизмом. После чего возложили цветы к обелиску на Аллее Славы.

Ранее 5-tv.ru писал, что участники Всемирного фестиваля молодежи путешествуют по российским регионам. Недавно гостей из Аргентины, Венесуэлы, Перу и еще порядка 20 стран встретил Севастополь.

Они посетили главные морские ворота города, знаменитую Графскую пристань. А еще — музей «Подводный Севастополь», аллею Городов-Героев и площадь Нахимова.