Досрочное голосование прошло на отдаленных маяках Тихоокеанского флота

Фото, видео: 5-tv.ru

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Представителей избиркомов доставляют туда вертолетами.

Досрочное голосование проходит сейчас и на Курилах — на самых отдаленных маяках, которые находятся в ведении Тихоокеанского флота.

Представителей избиркомов доставляют туда вертолетами. И смотрители маяков делают свой выбор, не отвлекаясь от работы.

Ранее 5-tv.ru писал, что запрет на публикацию опросов к выборам президента России вступил в законную силу. Такая норма закреплена в законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Согласно правилам, нельзя не только устраивать опросы населения, но и строить какие-либо прогнозы относительно итогов президентских выборов и публиковать их. Запрет действует до официального окончания голосования.