Красные линии сдвигаются: может ли Польша отправить военных на Украину

Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Widak; 5-tv.ru

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Жители европейской страны воевать не настроены. Другое дело — власти.

Появление польских солдат на Украине исключать нельзя. Об этом «Известиям» заявил посол России в Варшаве Сергей Андреев. И по его мнению, за Киев уже воюют польские добровольцы, хотя на официальном уровне это и отрицается.

«Наши западные непартнеры неоднократно обозначали некие „красные линии“, в частности по видам вооружений для ВСУ, за которые они не намерены заходить, а потом эти красные линии сдвигались все дальше и дальше. Поэтому никаких гарантий, что впоследствии та или иная позиция не будет пересмотрена, конечно, не существует»,— прокомментировал Андреев.

При этом, как утверждает дипломат, жители Польши воевать не настроены. Тем более на стороне Киева, с которым отношения у Варшавы резко ухудшились после протестов фермеров. Аграрии неоднократно блокировали границу, чтобы не пустить украинскую сельхозпродукцию в страну.

Ранее 5-tv.ru писал, что признание главы МИД Польши о военных НАТО на Украине не нашло поддержки на Западе.