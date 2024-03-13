Российские саперы «пробивают» новые коридоры в районе Угледара

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Украинские боевики, уходя из города, оставили за собой сплошные минные поля.

Под Угледаром, где еще совсем недавно стояли украинские боевики, теперь работают российские саперы. Отступая, подразделения ВСУ заминировали там километры полей и дорог. Количество найденного и обезвреженного исчисляется сотнями, но работы, по словам военных, еще очень много. Корреспондент «Известий» Кирилл Ольков наблюдал за действиями военных инженеров.

Здесь, восточнее Угледара — сплошные минные поля. Задача саперов — проложить нашей пехоте и бронетехнике безопасный маршрут через минные заграждения врага.

— Осталось 16 штук взорвать.

— Вот и здесь пять штук.

— Через пять минут будет громко.

Подрыв на месте. Осколки летят в сторону. Очередной снаряд обезврежен. А путь, расчищенный морпехами 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, теперь относительно безопасный. И для бойцов, и для техники.

«Золотых стандартов нет. Ширина от семи до восьми метров чтобы танчик мог развернуться», — рассказывает старший сапер с позывным «Гюрза».

Секунда в секунду, с улицы на улицу, из одного дома в другой. Закрытыми от вражеских мин и беспилотников маршрутами. Саперам нужно работать быстро и обязательно из укрытия. Иначе их заметят.

«В пятидесяти метрах мина от меня. Что-то потяжелее «польки», — обсуждают военные.

Вражеская ловушка. Под одной миной — еще три. Но морпехи оказались готовы и к этому.

«Украинские силы начали использовать подкопы. Противотанковая мина. Сверху пехотная. Желательно углядеть, чтобы без последствий», — отметил командир отделения инженерно-саперной роты с позывным «Бухта».

ВСУ плотно окопались на этом участке угледарского фронта, огородившись сотнями противотанковых и противопехотных мин. За неделю наши подразделения обезвредили более 300 противотанковых мин. Наши передовые передовые саперные группы давно раскусили врага и досконально изучили его тактику.

«Две дороги. Одна не заминирована. Другая заминирована. Естественно, мы выбрали заминированную. Потому что на незаминированную нацелены все орудия», — прокомментировал командир взвода с позывным «Вальтер».

Чисто: очередной коридор под Угледаром «пробит». Значит штурмовики могут идти вперед, без риска нарваться на вражескую мину.