ФСБ и Росгвардия обнаружили заминированный схрон в ДНР

Фото, видео: Пресс-служба УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

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Силовики нашли там шесть противотанковых мин ПТМ-3, а также 16 тротиловых шашек.

ФСБ и Росгвардия обнаружили заминированный схрон, заготовленный для совершения диверсионно-террористических актов. Об этом сообщили в УФСБ России по ДНР.

Силовики нашли там шесть противотанковых мин ПТМ-3, две противопехотных фугасных мины, а также 16 тротиловых шашек. Из-за наличия признаков минирования схрона саперами Росгвардии было принято решение об уничтожении взрывчатых веществ на месте с использованием накладного заряда.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ задержала в ДНР мужчину по подозрению в незаконном хранении взрывчатых веществ. Силовики осмотрели дом жителя Макеевки и нашли там более пяти килограммов дымного пороха.

Опасную находку, как отмечается, сразу же изъяли. Все оперативные материалы передали полицейским ДНР.