Т-80БВМ бьют по врагу прямой наводкой! Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Огонь корректирует воздушная разведка.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Экипажи танков Т-80БВМ прямой наводкой уничтожают бронетехнику и огневые точки на позициях ВСУ

На южнодонецком направлении, независимо от времени суток, у танкистов по несколько боевых выездов ежедневно. Огонь корректирует воздушная разведка, операторы БПЛА на постоянной прямой связи.

От воздействия огневых средств противника танкистов надежно защищает установленная на Т-80БВМ динамическая защита «Реликт». Недавно она спасла один из экипажей от прямого попадания в башню танка противотанковой управляемой ракеты.

К штатной защите танкисты добавили металлический навес над башней и цепи, чтобы вражеский дрон-камикадзе не залетел под башню. Сами бойцы, которые уже полтора года находятся на передовой, называют свою боевую машину «Жемчужина».

Экипажи вертолетов Ми-28 нанесли удар по опорным пунктам и живой силе врага

Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28 в составе ударной группы выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на северодонецком направлении. В результате боевого применения все цели были уничтожены.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники опорных пунктов и живой силы противника, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках СВО.