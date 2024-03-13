Киселев анонсировал большое интервью Путина
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
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В частности, в ходе разговора прозвучат оценки новым угрозам Запада.
Большое интервью с президентом России Владимиром Путиным выйдет 13 марта на платформах РИА Новости и телеканале «Россия 1». Об этом сообщил телеведущий Дмитрий Киселев.
Он отметил, что после послания Федеральному собранию возникло множество дополнительных вопросов. В частности, в ходе разговора прозвучат оценки новым угрозам Запада.
Ранее 5-tv.ru писал, что, по мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, послание Путина Федеральному собранию можно оценить очень высоко.
Мероприятие состоялось 29 февраля в Гостином дворе в Москве. Путин выступал рекордно долго — два часа и шесть минут.
В послании были затронуты вопросы внутренней и внешней политики России, а также многие сферы социальной и общественной жизни страны.