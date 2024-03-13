Никогда не любил: вся Турция встала на уши после откровенного интервью Керема Бюрсина

Фото: www.globallookpress.com / Atilano Garcia

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Фанаты сериала «Постучись в мою дверь» рыдали, когда актер расстался с Ханде Эрчел, однако и следующая избранница не смогла завоевать его холодное сердце.

Турецкий актер Керем Бюрсин разочаровал поклонников своим отношением к дамам. После расставания артиста с партнершей по сериалу «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел они тонули в слезах, но вскоре появились слухи о новой возлюбленной — блогере Мехтап Алгюль.

Однако и этот гипотетический роман был обречен. О причинах Бюрсин рассказал в интервью изданию DiziMedya.

От Эрчел и Бюрсина фанаты ждали роскошной свадьбы. Сегодня актриса встречается с миллиардером Хаканом Сабанджи, пара, как пишут журналисты, готовится связать себя узами брака.

Что же касается Бюрсина и Алгюль, эти двое даже не успели попасть в объективы папарацци. Артист и блогер ни разу не вышли вместе в свет, не публиковали фото из одних и тех же локаций и никак не подтвердили слухи об отношениях.

Эрчел нашла свое счастье после расставания с Бюрсином. Instagram* / handemiyy

В интервью 36-летний актер подтвердил, что не просто одинок. По собственным словам, ему еще ни разу не довелось испытать по-настоящему сильного чувства.

Выходит, пока поклонники женили его с Эрчел, красавчик даже не был влюблен? А, может быть, романтическая история была просто пиар-кампанией в поддержку популярного сериала.

Одно только сказал о своей позиции Бюрсин: измену он считает «одной из худших вещей», которые можно сделать с кем-то. Поэтому звезда уверяет: сам он никогда так не поступал.

«Я всегда хотел стать отцом рано и быть кому-то молодым мужем, но этого не происходит, если ты этого хочешь… Я всегда видел это в своей семье и думаю, именно поэтому я всегда этого хотел… Я не знаю. Я был бы очень рад найти человека, который поможет мне определить, что такое любовь. Но я не знаю, что это такое», — признался актер.

Как отметил Керем, в последнее время его личные отношения с близкими сильно изменились. Знаменитость испытывает трудности в общении с людьми, порой изолируется и не отвечает на сообщения.

Из-за этого он пртерял много друзей. Так что радоваться пока фанатам остается только за бывшую артиста.

Эрчел то и дело признается в любви к новому избраннику, излучает счастье, и даже будущая свекровь, выступающая против брака, ее не огорчает. Матери Хакана Сабанджи не нравится его связь с актрисой — по ее мнению, женщина должна сидеть дома и заниматься детьми, а не карьерой.

Видимо, у Ханде есть свой план на семейную жизнь, и родственников избранника она не боится. Иначе как объяснить, например, ее эффектное появление на Неделе моды в Париже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каким нарядом звезда турецких сериалов поразила модных критиков.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.