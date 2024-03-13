Накануне дачи показаний: разоблачитель Boeing загадочно умер в салоне автомобиля

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

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Полиция до сих пор расследует обстоятельства трагедии.

Бывшего инженера Boeing, публично раскрывшего проблемы корпорации со сборкой самолетов, нашли мертвым после дачи показаний против компании. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что тело 62-летнего Джона Барнетта, подавшего иск против Boeing, нашли в его машине на парковке отеля. По данным полиции, речь идет о самоубийстве — хотя мужчина должен был вот-вот дать новые показания.

Умер 8 марта в машине

Как выяснили журналисты, Барнетт приехал в Чарльстон, штат Южная Каролина, для дачи показаний против компании и участия в судебных слушаниях. По информации адвоката Брайана Ноулза, 9 марта тот должен был в очередной раз приехать на встречу со следователями в Чарльстоне.

Когда мужчина не появился, адвокат позвонил ему, но звонок был переведен на голосовую почту. Тогда юрист связался с администрацией отеля, в котором остановился Барнетт.

Вскоре бывшего инженера Boeing нашли мертвым в его автомобиле на парковке возле гостиницы. Согласно заключению коронера, смерть Барнетта наступила еще 8 марта — полиция до сих пор расследует обстоятельства трагедии.

Доставали детали из контейнера для металлолома

Барнетт работал в компании Boeing 32 года, а по выходе на пенсию в 2017-м начал судебную тяжбу с бывшим работодателем. Он утверждал, что рабочие под давлением руководства корпорации устанавливали бракованные детали на Boeing 787 Dreamliner, чтобы избежать задержек в производстве.

По информации Барнетта, случалось, что бракованные детали доставали прямо из контейнеров для металлолома и устанавливались на строящиеся самолеты. Инженер также утверждал, что на заводе компании в Чарльстоне был слабый контроль качества, а с 2010 по 2014 год не соблюдались некоторые стандарты.

Говорил он и о том, что руководство компании запрещало сотрудникам документировать дефекты, заставляло работать вне процедур и устанавливать бракованные комплектующие. В частности, Барнетт сообщил о проблеме с системой подачи кислорода в Boeing 787 Dreamliner.

В 2016 году он обнаружил, что аварийная кислородная система самолета неисправна, и предупредил начальство, однако никаких мер принято не было.

Проверка подтвердила показания

На заводе, где работал Барнетт, производятся Boeing 787 Dreamliner — самолеты, которые уже не раз попадали в сводки о происшествиях. Так, 11 марта пострадали около 50 пассажиров рейса из Австралии в Новую Зеландию.

Из-за неисправности лайнер резко ушел вниз, и людей в нем подбросило к потолку. А в начале января у новейшего Boeing 737 Max прямо во время полета отвалилась дверь.

Проверка Федерального управления гражданской авиации (FAA) в 2017 году частично подтвердило показания Барнетта и предписала Boeing исправить ситуацию. В январе 2024 года FAA заявило, что не разрешит компании расширить производство самолетов серии MAX и распорядилось провести проверку всех лайнеров данного типа.

Эксплуатация этих самолетов была приостановлена в США после того, как у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в полете выпала секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на производстве Boeing выявили 97 нарушений.