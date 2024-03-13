А принцесса-то не настоящая? Кого засняли папарацци в машине с мамой Миддлтон

Betches: на фото из машины у Миддлтон нет родинки над губой

Фото: www.globallookpress.com / Andrew Parsons

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Букингемский дворец запросто сообщает миру о простате больного раком короля, но почему-то не говорит ни слова о состоянии его невестки.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон надолго выпала из публичной жизни после операции, перенесенной в январе. Кроме того, что вмешательство было успешно проведено на брюшной полости, Букингемский дворец не рассказал ничего.

Было лишь обещано, что к Пасхе жена принца Уильяма снова будет в строю. В то же время стало известно, что у короля Карла III обнаружили рак простаты, и он прошел первый курс лечения.

Журналист Флорин Тайдман в статье для Betches задается вопросом — почему обсуждать с миром предстательную железу монарха можно, а операцию принцессы нельзя? Что скрывает королевская семья и почему со дня госпитализации в сети появились только три сомнительных фото Миддлтон?

«Это женщина, которая была сфотографирована с макияжем на лице всего через несколько часов после родов с ребенком на руках, похожим на младенца Иисуса. И я должна поверить, что ее не фотографировали с тех пор, как Pookie TikTok (Тренд на трогательный контент с участием любимых людей и питомцев — Прим. ред.) стал вирусным? Я на это не куплюсь. Во дворце происходит что-то подозрительное», — пишет журналист.

Снимок Миддлтон с детьми Джорджем, Луи и Шарлоттой был назван фейком, так как был странным образом отредактирован. Чтобы развеять слухи, принцесса лично вышла на связь с поклонниками и призналась, что сама добавила пару штрихов в фото, но вышло неидеально.

Тайдман решила разобраться со вторым кадром, якобы снятом папарацци, на котором Миддлтон запечатлена в машине с матерью. Автор статьи очень сомневается, что на нем действительно запечатлена жена принца Уильяма.

Эта женщина, говорится в материале, если на кого-то и похожа, то на ее сестру Пиппу. Тайдман также подчеркнула, что персона со снимка в машине в принципе напоминает скорее восковую фигуру, чем живого человека.

Как будто подстроившие «вброс» якобы папарацци усадили в авто куклу, надели на нее солнцезащитные очки и давай кататься по району. Помимо прочего, у Миддлтон есть заметная родинка над губой, а у таинственной дамы с кадра — ни намека.

И форма носа тоже другая. Если только она не решила сделать небольшую косметическую операцию одновременно с операцией на брюшной полости, что подозрительно и странно, отмечает журналист.

Тайдман указывает и на ужасное качество фото, которое будто бы нарочно размывает лицо главной героини. Смущает ее и отсутствие охраны рядом с принцессой и ее мамой.

Ни мужа, ни детей на заднем сидении, ни телохранителей. А еще есть только одно фото автомобиля - на нем же принц Уильям навещал жену в больнице.

Неужели, когда принцесса села в него и поехала по делам, папарацци не последовали за ней? Примечательно и то, что женщина со снимка смотрит прямо в камеру будто зная, что ее снимают.

«Мне, конечно, не нужно все ее медицинское досье. Но, похоже, мы ежедневно получаем новости о Чарльзе и его простате, в то время как Кейт — загадка, и я просто хочу знать, что моя девочка в порядке», — пишет Тайдман.

Ранее 5-tv.ru писал, что за «бедами» Миддлтон разглядели циничный план королевской семьи.