Шарий заявил о намерении обратиться к спецслужбам России из-за покушения

Фото: ВКонтакте / Анатолий Шарий / id26867380

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Испанские правоохранительные органы оказались некомпетентны в этой ситуации.

Основатель «Партии Шария», украинский журналист и блогер Анатолий Шарий заявил о желании обратиться к спецслужбам России с просьбой провести расследование покушения, совершенного на него в Испании.

Он ожидал, что этим делом займутся испанские спецслужбы, но они, по мнению журналиста, проявили непрофессионализм.

«Информация, полученная мною на сегодняшний день, дает мне повод обратиться к специальным службам РФ с просьбой о качественном расследовании и адекватном оперативном реагировании на ситуацию с подготовкой убийства меня на территории Королевства Испании», — написал блогер в Telegram-канале.

Шарий готов передать всю фактическую информацию спецслужбам России. Власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера, а в июле 2023 года СБУ заявила, что заочно предъявила обвинения Шарию в госизмене.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинский блогер Шарий заявил о нападении на его авто в Испании.