«Единая Россия» провела митинги-концерты по всей стране

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С музыкальными номерами выступили рэпер ST, группа «Декабрь», ансамбль 8-й армии «Новороссия», участник СВО Роман Разум.

Партия «Единая Россия» провела «Вместе! За Россию!» митинги-концерты в городах страны с участием 200 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Центральной площадкой мероприятия стал Волгоград. К участникам обратился председатель партии, зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

«Именно отсюда наша Красная армия начала гнать фашистских захватчиков. И то, что было сделано в Сталинграде, изменило ход Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Сейчас мы тоже должны изменить ход нашей жизни, поскольку наша страна в рамках СВО дает отпор новым фашистам», — сказал он.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что в 2024 году отмечается 10-летие воссоединения Крыма с Россией.

«С тех пор страна стала больше. И сегодня перед Россией стоят новые вызовы. Решается судьба нашей страны. Сегодня нам как никогда нужно быть вместе. В единстве — наша сила. Так было всегда. И только так мы победим и сейчас», — отметил он.

По видеосвязи к митингу-концерту подключились глава Народного совета ДНР Артем Жога и главный врач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко. Также свое видеообращение направил руководитель театра Табакова Владимир Машков.

«Мы услышали главное — Россия знает, куда идти, с кем нам по пути и что надо сделать для того, чтобы добиться своих целей. И для этого у нас есть все: ресурсы, желание. А главное — воля идти до конца, несмотря на все препятствия», — сказал он.

На митинге-концерте с музыкальными номерами выступили рэпер ST, группа «Декабрь», ансамбль 8-й армии «Новороссия», участник СВО Роман Разум.