«Мой вклад в дело мира»: зачем итальянский певец Пупо решил дать концерт в Кремле

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Ожидаются совместные выступления артиста с российскими звездами.

Итальянский певец Энцо Гинацци, известный под псевдонимом Пупо, объявил о предстоящем выступлении в России 15 марта. В своем блоге звезда отметил, что отправляется в «окопы» ради «дела Мира».

«Вместе с моими музыкантами, техниками и репортерами я на неделю отправляюсь в Москву. 15 марта в Кремлевском театре (Государственный Кремлевский дворец) я запишу специальный телевизионный выпуск „Пупо и друзья“. Это будет мой скромный вклад в дело мира. Вместо того, чтобы спокойно и комфортно проводить время дома, я решил отправиться в „окопы"», — поделился исполнитель.

Билеты на большой концерт звезды итальянской эстрады будут стоить от 1,8 тысячи рублей до 20 тысяч рублей. Ожидаются совместные выступления итальянца с российскими звездами.

Пупо подчеркнул, что дает концерт не ради денег и славы, а ради народа и мира. Кроме того, он признался, что у него была мечта.

«Мне снилось, что песня, простая песня, осветила умы двух человек. Двух мужчин, которых не разделяло ничего, кроме страсти к песне. Сон кончился тем, что они вдвоем спели припев, и когда они пожали друг другу руки, два их народа снова стали братьями», — написал Гинацци.

Певец уже неоднократно приезжал в Россию со своими концертами и даже исполнял песни на русском языке.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что группа «Ва-Банкъ» отметит сразу два дня рождения концертом в Москве.