Путин заявил о необходимости строительства моста через Лену в Якутии

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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План дорожной переправы через реку существует довольно давно, однако именно сейчас он стал наиболее актуален.

Строительство моста через реку Лена необходимо для развития Якутии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что план строительства, созданный в начале 2000-х годов, изначально был не слишком рациональным из-за особенностей схемы дорожного движения тех лет и недостаточно развитой транспортной инфраструктуры.

Сейчас же благодаря жителям региона и тем, кто там работает, возведения моста стало возможным и даже необходимым, в первую очередь, для растущего населения Якутска.

«В начале 2000-х план строительства моста казался не очень рациональным, поскольку тупиковое движение транспорта, но сейчас и в обратную сторону туда дальше и на северо-восток можно из Якутска уходить. Поэтому совсем другое звучание этот мост приобретает», — сказал Путин на встрече с победителями конкурса управленцев «Лидеры России».

«Лидеры России» — открытый конкурс для руководителей нового поколения. Является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В нем приняли участие 302 управленца. Они приехали из 63 регионов России и четырех иностранных государств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин назвал самым мощным оружием России преданность людей Родине.