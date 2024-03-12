Зашел в запрещенную зону: житель Брянской области подорвался на мине
Житель Брянской области подорвался на мине
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
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На месте работают оперативные службы.
Житель Брянской области погиб, подорвавшись на мине в окрестностях поселка Уборки Климовского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Так, мужчина вошел в запрещенную зону, которая была огорожена предупреждающими знаками, свидетельствующими о минной опасности.
«В результате подрыва на мине, к сожалению, он погиб. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы», — написал Богомаз в Telegram-канале.
Губернатор призвал жителей области быть максимально бдительными и не допускать нарушений в зоне действия запрещающих знаков.
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