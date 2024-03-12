Зашел в запрещенную зону: житель Брянской области подорвался на мине

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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На месте работают оперативные службы.

Житель Брянской области погиб, подорвавшись на мине в окрестностях поселка Уборки Климовского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Так, мужчина вошел в запрещенную зону, которая была огорожена предупреждающими знаками, свидетельствующими о минной опасности.

«В результате подрыва на мине, к сожалению, он погиб. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы», — написал Богомаз в Telegram-канале.

Губернатор призвал жителей области быть максимально бдительными и не допускать нарушений в зоне действия запрещающих знаков.

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