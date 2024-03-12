Долг Елены Блиновской перед ФНС вырос до 1,44 миллиарда рублей

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

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«Королева марафонов желаний» продолжает ждать суда в СИЗО.

Долг российского блогера Елены Блиновской перед налоговой службой превысил 1,44 миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные ФНС.

Таким образом, сумма единого налогового платежа, который должна выплатить «королева марафонов», теперь составляет около 1,446 миллиарда рублей.

Дело Блиновской — одно из самых громких расследований прошлого года. Блогера обвиняют в неуплате налогов в почти полтора миллиарда рублей.

Долгое время она находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. Она организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу.

Сейчас Блиновская находится в СИЗО, ей запрещены любые связи с внешним миром. В том числе — с родными, помимо тех, что необходимы в рамках расследования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ОНК узнали после посещения в СИЗО блогера Блиновской.