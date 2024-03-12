Путин назвал самым мощным оружием России преданность людей Родине

Фото, видео: Савостьянов Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Глава государства отметил, что Запад в своем давлении на РФ не учел этот факт и поэтому не достиг успеха.

Самым мощный оружием России является преданность людей Родине и консолидация общества. Об этом на встрече с победителями конкурса «Лидеры России» заявил Владимир Путин.

«Самым главным нашим оружием является консолидация российского общества и такое отношение к Родине, которое демонстрируете вы и те люди, с которыми вы служили. Это самое главное, самое мощное оружие», — сказал глава государства.

Российский лидер также подчеркнул, что Запад в своем давлении на РФ не учел этого, намереваясь разрушить государство извне путем санкций и помощи киевскому режиму, и поэтому не достиг успеха. Между тем Россия продолжает уверенно развиваться.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» — открытый конкурс для руководителей нового поколения. Является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В нем приняли участие 302 управленца из 63 регионов РФ и четырех государств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 29 иностранных участников конкурса «Лидеры России» захотели получить гражданство.