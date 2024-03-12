Группа «Ва-Банкъ» отметит сразу два дня рождения концертом в Москве

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Александр Ф. Скляр рассказал, какие сюрпризы ждут гостей вечера.

В Москве 13 марта состоится концерт группы «Ва-Банкъ». Он будет приурочен к дням рождения лидера группы Александра Ф. Скляра и самого коллектива. Некоторые секреты будущего шоу узнал корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров.

Отмечается, что помимо полюбившихся хитов Александр Ф. Скляр обещает исполнить песни из нового альбома «Кровь и золото».

«Это будет не просто живой концерт группы „Ва-Банкъ“ в хорошем клубе, с хорошим светом, но это еще и будет некое видеодейство, которое, как мне кажется, хорошо дополнит эти песни», — отметил Скляр.

Как добавил корреспондент, что группа не боится экспериментировать не только с музыкой, но и кардинально меняя свой стиль — начинали с ритм-энд-блюза, позже окунулись в тяжелый хардкор.

«Отсюда так много самых различных граней, которые были и в группе „Ва-Банкъ“ на протяжении всех этих лет, и в моем сольном творчестве», — отметил Скляр.

Еще одним хитом для тех, кто находится на фронте, уже стала композиция «Черная свеча», которую впервые певец исполнил с музыкантом Ричем.

«Я пытался свое отношение высказать к этому песенно. И вот, мне кажется, что в „Черной свече“ мне удалось, удалось вот это. Поэтически-музыкальный взгляд как бы оттуда», — отметил Скляр.

На предстоящем концерте он должен был петь «Черную свечу» без Рича, но оказалось, что рэпер тоже выйдет на сцену. И это будет еще одним сюрпризом для фанатов.

«У вас будут сильные впечатления, что я называю послевкусие. Концерт будет хороший. Уверяю вас», — добавил музыкант.

В ноябре прошлого года соведущие музыкального шоу «Соль» на РЕН ТВ Рич и Скляр представили совместную песню «Черная свеча», которая была выпущена в мае ко Дню Победы. Последний отметил, что до этого выпуска композиция ни разу не исполнялась на сцене. Двух артистов, которые работают в совершенно разных жанрах, сплотил Донбасс, в результате чего они посвятили не одну песню находящимся на передовой бойцам.