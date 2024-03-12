Путин: 29 иностранных участников конкурса «Лидеры России» захотели получить гражданство

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Всего в нем приняли участие 302 управленца из 63 регионов РФ и четырех государств.

Стать гражданами РФ решили 29 иностранцев, которые участвовали в конкурсе «Лидеры России». Об этом заявил президент Владимир Путин.

«Уже 29 человек приняли такое решение, причем это из двенадцати стран, и стран дальнего зарубежья: США, Франция, Греция, Болгария, ну и из стран СНГ», — сказал глава государства на встрече с победителями конкурса.

Президент подчеркнул, что для участников предусмотрен ускоренный и облегченный порядок получения гражданства России.

Также российский лидер отметил, что заявки на конкурс подавали люди из самых разных стран, которые постоянно живут за границей, но проявляют интерес именно к России, желая не только просто посетить страну, но и работать здесь.

Путин отметил также, что через кадровую систему конкурса управленцев «Лидеры России» прошло более миллиона человек.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» — открытый конкурс для руководителей нового поколения. Является флагманским проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В нем приняли участие 302 управленца из 63 регионов РФ и четырех государств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин учредил звание «Заслуженный работник уголовно-исполнительной системы РФ».