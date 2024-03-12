Фото: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

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Россия продолжает специальную военную операцию, уничтожая западное оружие, поставленное киевскому режиму.

Позиция США об ограничении военной помощи Украине не позволит киевскому режиму восстановить потенциал средств противовоздушной обороны (ПВО) после уничтожения российской армией американских зенитно-ракетных комплексов Patriot в ДНР. К такому выводу приходит издание Military Watch Magazine.

Зарубежные аналитики отмечают, что за последнее время ВС РФ развивают успех по многим направлениям, практически регулярно уничтожая иностранную технику в зоне спецоперации, в том числе, системы ПВО, переданные Штатами и Германией. А, с учетом того факта, что американские власти никак не могут договориться о продолжении военных поставок киевскому режиму, ситуация для ВСУ становится все хуже.

«Заморозка Соединенными Штатами дальнейших поставок оружия с конца декабря почти не оставляет Украине шансов для восполнения потерянных Patriot или боеприпасов, израсходованных оставшимися системами», — говорится в материале.

В США все еще не одобрили очередной пакет военной помощи Украине на сумму в 60 миллиардов долларов. Несмотря на то, что его одобрили в Сенате, члены Конгресса так и не смогли договориться. Теперь Вашингтон намерен выделять деньги киевскому режиму в виде кредита.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Украине возмущены уничтожением американской системы HIMARS.