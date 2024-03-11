Скляр пообещал сюрприз посетителям концерта группы «Ва-Банкъ»

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Прямо на концерте основатель группы отметит свой 66-й день рождения.

Группа «Ва-Банкъ» приготовила сюрприз для поклонников, которые посетят ее концерт в Москве 13 марта. Об этом лидер и основатель группы «Ва-Банкъ» Александр Ф. Скляр рассказал «Известиям» 11 марта.

«Мы еще приготовили такую специальную видеоинсталляцию под все песни. То есть это будет не просто живой концерт группы «Ва-Банкъ» в хорошем клубе с хорошим светом, но это будет и специально приготовленное некое видео-действо, которое, как мне кажется, хорошо дополнит эти песни. Уважаемые друзья, я с большой радостью и удовольствием приглашаю вас на наш концерт 13-го марта в клубе «Урбан», — сказал Скляр.

Он добавил, что на концерте группа исполнит как старые песни, так и новые, вышедшие в альбоме «Кровь и золото». Помимо видеоинсталляции, по словам Скляра, слушателей ждут и другие сюрпризы.

Еще Скляр рассказал, что к текстам песен в рок-музыке нужно относиться так же серьезно, как и к ее музыкальной составляющей, ведь слушатель, выбрав песню на родном языке, обращает внимание на слова и их смысл. Создавая стихи для песен «Ва-Банкъ», он следит, чтобы они были нетривиальными и не напоминали рифмованные частушки. В каждой песне, по его мнению, важно высказать собственное отношение к ее теме.

На концерте группы «Ва-Банкъ» в Москве Скляр отметит свой 66-й день рождения.