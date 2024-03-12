«Росатом» показал работу 3D-принтера RusMelt

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В 2024 году предприятия госкорпорации выпустят девять серийных образцов.

Серийное производство 3D-принтеров запустили в «Росатоме». Инновационные приборы создают надежные детали для медтехники, для атомной, авиационной и космической отрасли.

Новинка полностью на родном, отечественном программном обеспечении, а потому проста и удобна в работе. Кроме того, принтеры отличаются повышенным качеством печати.

При этом каждый можно настроить под индивидуальные требования заказчиков. С особенностями первой модели познакомился корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Перед отправкой к заказчику каждый 3D-принтер тестируют — сейчас отлаживают лазеры. К слову, в российском 3D-принтере их сразу два — это ускоряет процесс печати.

Если раньше он занимал в среднем 4 часа, то теперь 2,5 часа. Обновленный принтер «Росатома» до 40% быстрее прошлых моделей и в разы удобнее любого зарубежного, ведь наше устройство полностью на русском.

«Не надо ждать ответа, переводов, документаций и еще чего-то — все свое. Все разработано здесь. Настройки, естественно, конечно, понятнее. Потому что мы каждому параметру приписываем описание: что действует, что происходит и к чему приведет нажатие той или иной кнопки», — объяснил главный эксперт интегратора по аддитивным технологиям ГК «Росатом» Алексей Сетчук.

Для российской атомной отрасли RusMelt 310M — первый серийный среднегабаритный 3D-принтер. Он печатает детали для машин, самолетов, атомных реакторов и медоборудования. Его трехмерные сплавы долговечны и выдерживают любые условия.

«Это жаропрочные сплавы на основе никеля, титановые сплавы, алюминиевые сплавы, сплавы на основе меди. У нас изменена система обдува достаточно сильно, которая позволяет эффективно удалять побочные элементы процессов сплавления», — рассказал заместитель генерального директора по производству и технологиям компании-интегратора по аддитивным технологиям ГК «Росатом» Сергей Трусов.

Иначе говоря, напечатанные детали на новом принтере будут менее пористыми и более гладкими. Это один из главных параметров качества итоговых изделий — к тому же, устройство «Росатома» универсально.

«На нем можно устанавливать как комплектующие отечественного производства, так и иностранные аналогичные комплектующие», — заметил руководитель ЦАТ интегратора по аддитивным технологиям ГК «Росатом» Михаил Алишин.

«Росатом» и мы планируем продавать принтеры не только внутри страны. Мы выходим и на международный рынок. У нас уже заключается первый международный контракт на поставку наших принтеров за рубеж», — рассказал генеральный директор компании-интегратора по аддитивным технологиям ГК «Росатом» Илья Кавелашвили.

В 2024 году предприятия «Росатома» выпустят девять серийных 3D-принтеров.