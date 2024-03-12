Россиянам запретят сдавать квартиры посуточно без счетчиков

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Соответствующий законопроект принят Госдумой во втором чтении.

Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому владельцы квартир не смогут сдавать их посуточно в том случае, если там не установлены приборы учета.

Речь идет о газовых и электрических счетчиках, а также приборах учета водо- и теплоснабжения. Таким образом, в документе говорится, что собственник вправе сдавать в найм жилое помещение на основании соответствующего договора только при условии наличия приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Законопроект призван, в том числе, регламентировать соблюдение требований энергетической эффективности, а также прав и интересов граждан, живущих в подъезде или доме сдающейся в аренду жилплощади.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что законопроект об освобождении от уголовного наказания контрактников СВО прошел первое чтение в Госдуме.