«Закрыть лазейки»: в Европе придумали «законный способ» изъять российские активы
Европарламент одобрил закон о якобы легальном изъятии российских активов
Фото: © РИА Новости / Стрингер
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И это несмотря на то, что в международном праве законных механизмов, позволяющих конфисковать имущество России, не существует.
Европарламент одобрил закон о «криминализации» обхода антироссийских санкций Евросоюза, который якобы позволит законно изъять замороженные активы России. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте ЕП.
Отныне санкции Евросоюза могут включать замораживание средств и активов (включая криптоактивы), запреты на поездки, поставки оружия и ограничения на бизнес-сектор. Другими словами, евродепутаты предполагают, что такие меры позволять законодательно оправдать возможную конфискацию российских активов.
«Парламент применил амбициозный, гармонизирующий подход к закону, и, хотя мы не смогли закрыть все лазейки, которые хотели, это улучшение текущей ситуации и демонстрирует нашу решительную поддержку Украины», — заявила депутат Европарламента Софи Ин’т Велд.
Теперь закон должен быть подписан в Совете Европы. После он вступит в силу через 20 дней после его публикации в официальном журнале Евросоюза.
Последние месяцы европейские и западные эксперты пытаются найти законные способы изъятия замороженных активов России. О том, что такая возможность существует, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его мнению, ЕС должен использовать их для финансирования Украины, в том числе, в рамках отправки военной помощи киевскому режиму. Правда, Бретон так и не назвал конкретные международные правовые документы, которые позволили бы Европе сделать это.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что МИД вызвал посла Швейцарии из-за попытки изъять активы России.