«Вкладывать молниеносно»: покупать ли сейчас новостройку или рискнуть с «вторичкой»

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Что важно знать при приобретении недвижимости в этом году?

Многих каждый год волнует вопрос о том, рискованно ли на данный момент приобретать вторичное жилье и стоит ли вообще инвестировать в жилье в 2024-м. Об этих нюансах рассказала автор «БИЗНЕС Online» Анастасия Гизатова.

«С нынешней инфляцией и ростом затрат на строительство снижения цены „квадрата“ ждать не стоит. Изначально переоцененные объекты немного корректируют стоимость, но это не носит массового характера», — пишет журналист.

В феврале 2024 года девелоперам, по мнению автора, официально разрешили «привирать» в рекламе. Так, правительство подготовило отрицательный отзыв на законопроект, который бы обязывал застройщиков все-таки соблюдать обещания, данные на их сайтах и в буклетах.

При этом доказать правоту в суде покупатель квартиры не сможет, так как суд будет ориентироваться исключительно на договор долевого участия (ДДУ), а штрафы для застройщика настолько маленькие, что не грех и немного преувеличить в рекламе. Таким образом, суд может легко отказать вам, если то, что было в рекламе не прописано в ДДУ.

Например, застройщик не построил у вас в жилом комплексе бассейн, из-за которого вы и приобрели недвижимость. Но есть одно «но»: если в договоре об этом не прописано, а вы его подписали, то претензий к застройщику быть не может.

К сожалению, даже наличие в проектной декларации бассейна ничего не гарантирует. Застройщик имеет право вносить изменения в проект, а соответствующее условие может быть прописано в договоре.

При этом, ориентироваться стоит именно на проектную декларацию, на то, что у вас указано в договоре. Эксперт советует покупать жилье, если вас вариант устраивает, и не тянуть лишний раз.

Но, если вы приобретаете с инвестиционной целью, научитесь противостоять всем соблазнам и отсекать «экспертов», у которых задача просто «втюхать» вам квартиру и получить комиссию с застройщика, ведь у них задача сначала продать самые неликвидные варианты.

Также важно понимать, сможете ли вы быстро при необходимости продат квартиру. Кроме того, подумайте какой окажется реальная стоимость квартиры через шесть месяцев, через год или два.

При этом реальная цена — это не ценник застройщика, а та сумма, за которую приобретает покупатель такое жилье. Это легко узнать, если посмотреть аналогичные сданные проекты.

Материнский капитал лучше «вкладывать молниеносно», говорит Гизатова. А покупать новостройки и вторички всегда нужно с умом.

Так, приобретать сейчас вторичку на снижающемся рынке в ипотеку со ставкой 17% и надеждой на рефинансирование очень рискованно. В целом, пока действуют льготные программы до июля 2024 года, рынок, скорее всего, остается без изменений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что будет с ценами на недвижимость в этом году.