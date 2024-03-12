Беспилотники ВСУ атаковали Белгород: момент удара попал на видео
Момент удара беспилотника по магазину в Белгороде попал на видео
Фото, видео: 5-tv.ru
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Украинские боевики отправили дроны на приграничный российский город 12 марта.
Украинские боевики атаковали Белгород при помощи беспилотников 12 марта, ударив по магазину и зданию мэрии. Видео момента удара в стену торгового объекта появилось в распоряжении 5-tv.ru.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пострадавших в результате атаки на магазин нет, повреждены четыре машины, припаркованные рядом.
А вот после удара по зданию мэрии города ранены две женщины: одну посекло осколками, другая получила контузию.
«Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате взрыва в здании выбиты окна, посечен фасад», — сообщает глава региона в своем Telegram-канале.
На месте работают оперативные службы. Ведется оценка последствий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные пресекли попытку киевского режима атаковать объекты под Белгородом.