Систему онлайн-голосования в Москве адаптировали для людей с нарушениями зрения

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Сделать свой выбор сможет каждый.

Москвичи с нарушениями зрения и моторики смогут принять участие в онлайн-голосовании на выборах Президента России. Оно пройдет с 15 по 17 марта на странице.

Система электронного голосования адаптирована под работу скринридеров, которые помогут проголосовать избирателям с ограниченными возможностями здоровья самостоятельно.

Скринридер — это специальная программа, которая озвучивает отображенные на экране текст и элементы навигации. С ее помощью слабовидящие, незрячие и москвичи с нарушениями моторики смогут сориентироваться в том, какие кнопки, ссылки, поля представлены на странице, и прослушать текстовую информацию.

Во время онлайн-голосования скринридер зачитает порядок проведения процедуры. Затем он озвучит избирателю список кандидатов из электронного бюллетеня и обозначит активные кнопки.

Разработчики адаптируют систему электронного голосования под ассистивные технологии уже несколько лет. Благодаря этому горожане с нарушениями зрения и моторики смогли самостоятельно проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы в сентябре 2021 года, на выборах муниципальных депутатов в сентябре 2022 года и на выборах Мэра Москвы в сентябре 2023 года.