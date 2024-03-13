«Мы работаем для живых»: вся правда о профессии патологоанатома

Фото: www.globallookpress.com / 001 Stewart Goldstein

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Эта работа очень ответственна, несмотря на предубеждения, что мертвому пациенту невозможно навредить.

Профессия патологоанатома загадочна. Многие не до конца понимают, чем именно занимаются эти врачи, представляя себе неприятную картину. На самом же деле в этом гораздо больше науки и творчества, чем чего-то иного.

О сложностях и значимости этой профессии рассказала профессор, директор Института клинической морфологии и цифровой патологии Сеченовского Университета Минздрава РФ, доктор медицинских наук Татьяна Демура в беседе с aif.ru.

Роль патологической анатомии в современной медицине очень важна. Эта базовая составляющая медицины, при знании которой можно сориентироваться в любой болезни.

«Патологоанатом — один из самых опытных и мудрых врачей, так как он должен знать не только строение органов и тканей, но и все клинические проявления болезней, то есть, быть специалистом во всем», — объясняет профессор.

Работа патологоанатома очень ответственна, несмотря на предубеждения, что мертвому пациенту невозможно навредить. Ведь специалисты занимаются не только диагностикой, но и экспертизой диагностики проведенного лечения. Например, онкология сегодня невозможна без морфологического исследования, а окончательный диагноз ставит не онколог, а патологоанатом.

«Наша работа, в первую очередь, необходима для живых. Ведь именно правильно поставленный диагноз позволяет назначить эффективное лечение. Так, назначение таргетной терапии, направленной против конкретных клеток и рецепторов опухоли, возможно только после патологоанатомического исследования», — отмечает Демура.

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