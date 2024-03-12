«Воровство на госуровне»: МИД вызвал посла Швейцарии из-за попытки изъять активы РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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Последние месяцы европейские и западные эксперты старательно ищут способы конфискации имущества России. Однако в международном праве законных механизмов не существует.

Посол Швейцарии в Москве вызвана в МИД России после сообщений о попытках найти способы изъятия российских активов, находящих на территории государства. Соответствующая информация появилась на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.

Швейцарский дипломат Кристина Марти Ланг посетила МИД России 12 марта 2024 года, где ей было разъяснена позиция в данном вопросе. Речь идет о действиях парламента Швейцарии, который ищет законные способы конфискации собственности России. Как известно, в международном праве законных механизмов, позволяющих это, не существует.

«Российская сторона решительно осуждает данный шаг швейцарских властей, грубо попирающий основополагающие принципы и нормы международного права в отношении государственного иммунитета. Подчеркнуто, что любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием какого бы то ни было надуманного „репарационного механизма“ будет являться ничем иным, как воровством на государственном уровне», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД подчеркнули, что Россия готова к ответным мерам, если Берн не прекратит свои попытки.

Сенат Швейцарии выступил за то, чтобы правительство страны начало проработку возможности использования замороженных активов России для восстановления Украины.

«Согласно решению парламента, Швейцария должна принять участие в дебатах по международно-правовым основаниям для конфискации российских государственных активов», — отмечается в заявлении Берна.

Речь идет о сумме в 8,5 миллиарда долларов.

Последние месяцы европейские и западные эксперты пытаются найти законные способы изъятия замороженных активов России. О том, что такая возможность существует, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. По его мнению, ЕС должен использовать их для финансирования Украины, в том числе, в рамках отправки военной помощи киевскому режиму. Правда, Бретон так и не назвал конкретные международные правовые документы, которые позволили бы Европе сделать это.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минфин России назвал условия обмена замороженными активами граждан.