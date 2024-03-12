Россия ввела санкции против 347 граждан стран Прибалтики

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Под ограничения попали чиновники из Литвы, Латвии и Эстонии.

Россия внесла в «стоп-лист» более 340 чиновников из стран Прибалтики, враждебно настроенных к российской стороне. Об этом сообщается на сайте МИД.

«В последнее время в российский „стоп-лист“ включено 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии, среди которых министры, депутаты парламентов, общественные деятели, журналисты. Из этого списка ниже приводятся имена наиболее враждебно настроенных к России представителей прибалтийских стран», — говорится в сообщении.

В МИД предупредили, что этот список может быть расширен в любое время. Как указала российская сторона, это ответные меры на недружественные шаги Латвии, Литвы и Эстонии, которые которые продолжают враждебную политику, пытаются вмешиваться во внутренние дела страны, сносить памятники, переписывать историю и героизацию нацизма.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Литва теперь официально может отбирать машины у россиян. В стране вступил в силу соответствующий закон. Исключение пока только для дипломатов — на них распространяется иммунитет.