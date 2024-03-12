Песков об атаках на приграничные регионы России: «Военные начеку»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Киевский режим продолжает попытки ударов по мирным районам на фоне очевидных неудач в зоне спецоперации.

Террористическая активность в отношении России продолжается, однако ВС РФ начеку и готовы обеспечить безопасность страны и ее граждан. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Разумеется, продолжается террористическая активность, попытки нанесения ударов по гражданским объектам и так далее, со стороны киевского режима. Наши военные начеку, СВО продолжается», — сказал Песков.

С 10 марта российские силовики пресекли несколько попыток нарушения государственной границы в Белгородской и Курской областях. По данным ФСБ, за указанный период были уничтожены свыше 100 боевиков, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин и опорный пункт.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жителей Белгородской области предупредили о фейковых сообщениях из-за кибератаки.